Voigt als neuer CDU-Spitzenkandidat für Thüringer Landtagswahl nominiert

Mühlhausen - Der Partei- und Fraktionschef der CDU in Thüringen Mario Voigt (46) ist am heutigen Samstag auf einem Parteitag in Mühlhausen als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2024 nominiert worden.

Die CDU will auf dem Parteitag in Mühlhausen im Nordwesten Thüringens die Weichen für den Wahlkampf im kommenden Jahr stellen. In Thüringen stehen Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen an.