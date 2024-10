Polizei-Einsatz in Erfurt: Auseinandersetzung eskaliert, Messer im Spiel, Straße voll gesperrt

Erfurt - Polizei-Einsatz in Erfurt !

Zu dem Polizei-Einsatz kam es am Freitagmorgen. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Zu dem Einsatz kam es am Freitagmorgen nach einer Streiterei, wie aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt hervorging.

Aus noch ungeklärter Ursache wären in der Innenstadt drei Personen im Alter zwischen 24 und 37 in Streit geraten, hieß es am Morgen. Die Auseinandersetzung sei derart eskaliert, dass der 37-Jährige zu einem Teppichmesser gegriffen und damit gedroht habe.

"Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten legte er dieses, nach mehrmaliger Aufforderung, beiseite. Ihm wurden Handschellen angelegt und er musste mit zur Dienststelle", so die LPI.