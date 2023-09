08.09.2023 11:08 1.810 Postbote entleert Briefkasten, plötzlich geht sein Transporter in Flammen auf

In Erfurt ist am Donnerstagnachmittag der Transporter eines Postunternehmens in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt ist am gestrigen Donnerstagnachmittag der Transporter eines Postunternehmens in Flammen aufgegangen. Die Rauchwolken waren von Weitem zu sehen. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Die Ursache für das Feuer war offenbar ein Motorschaden. Der Fahrer hatte in der Robert-Schumann-Straße angehalten, um die Briefkästen zu entleeren, wie die Polizei mitteilte. Dabei hörte er einen lauten Knall und bemerkte, wie Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der Briefträger handelte geistesgegenwärtig und versuchte die Flammen noch selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen - vergeblich. Die Flammen breiteten sich rasant aus und konnten erst von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Neben dem zerstörten Transporter wurden auch die geladenen Postsendungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Einige Haushalte in Erfurt könnten in den nächsten Tagen nun also vergeblich auf Briefe warten.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur