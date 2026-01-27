Rekordjahr: Tourismus in Erfurt boomt

Erfurt - Die Stadt Erfurt hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei den Übernachtungszahlen verzeichnet.

Erfurt ist ein beliebtes Ziel für Touristen. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Wie das Tourismusmarketing der Thüringer Landeshauptstadt mitteilte, lag die Zahl gemäß Hochrechnungen bei rund 1,12 Millionen Übernachtungen. Das entspreche einer Steigerung um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sei der höchste Wachstumswert im Thüringer Tourismus, heißt es weiter.

Der überwiegende Teil der Gäste kam aus Deutschland. "Das unterstreicht die hohe Attraktivität von Reisen innerhalb Deutschlands und insbesondere nach Erfurt", erklärte Christian Fothe, Geschäftsführer der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG).

Unter den etwa 90.000 Auslandsgästen sind den Zahlen zufolge die meisten aus den USA nach Thüringen gereist, gefolgt von der Schweiz und den Niederlanden. Der Tourismus in Erfurt ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.