Schließung im Herbst: So soll den Zalando-Mitarbeitern geholfen werden

Erfurt - Nach der angekündigten Schließung des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt werden die betroffenen Mitarbeiter nicht allein gelassen.

Der Zalando-Standort in Erfurt steht vor dem Aus. © Jacob Schröter/dpa

Laut Arbeitsagentur soll den 2700 Angestellten des Online-Versandriesen geholfen werden. Entsprechend habe die Behörde am heutigen Montag ein temporäres Büro direkt vor Ort eingerichtet.

Den Angaben nach seien im Raum Erfurt knapp 300 offene Stellen ausgeschrieben, auf die sich die Beschäftigten bewerben können. Oberste Priorität bei der Jobvermittlung haben demnach befristet Mitarbeiter.

Anfang Januar hatte Zalando mitgeteilt, sein Logistikzentrum in Erfurt bis Ende September 2026 schließen zu wollen. Die Entscheidung sei Teil einer strategischen Überprüfung, mit der die Logistikkapazitäten innerhalb des gemeinsamen Netzwerks von Zalando und ABOUT YOU künftig stärker gebündelt und effizienter ausgerichtet werden sollen.

Seitdem wurde sich mit den Mitarbeitenden von mehreren Seiten solidarisiert.