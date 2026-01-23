Suchaktion am Hauptbahnhof: Mutter verliert ihren Sohn im Getümmel

Erfurt - Eine Mutter hat ihr Kind am Donnerstag im Getümmel im Erfurter Hauptbahnhof aus den Augen verloren.

Am Erfurter Hauptbahnhof hatte die Mutter ihren Sohn plötzlich nicht mehr gesehen und daraufhin die Bundespolizei um Hilfe gebeten. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Als die Frau bemerkte, dass ihr Sohn nicht mehr an ihrer Seite war, hatte sie sich sichtbar aufgelöst an die Bundespolizei gewandt.

Die Mutter beschrieb ihren achtjährigen Sprössling und gab obendrein den Hinweis, dass dieser vielleicht in eine Straßenbahn eingestiegen sein könnte. Die Bundespolizei informierte daraufhin laut eigenen Angaben die Erfurter Beamten sowie die Verkehrsbetriebe.

Nach rund 15 Minuten dann die erlösende Nachricht: Der Junge wurde einige Kilometer entfernt vom Hauptbahnhof am Urbicher Kreuz entdeckt.