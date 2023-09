25.09.2023 10:38 Rentner will Unkraut entfernen und zündet zwei Schuppen sowie eine Garage an

Ein 80-Jähriger wollte am Samstagnachmittag in Erfurt einfach nur Unkraut jäten. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken.

Erfurt - Ein 80-Jähriger wollte am Samstagnachmittag in Erfurt einfach nur Unkraut jäten. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken. Ein Funkenflug löste das Feuer aus und verursachte einen enormen Sachschaden. (Symbolfoto) © 123RF/soprety Wie die Polizei am Montagmorgen erklärte, wollte der Rentner in seinem Garten im Erfurter Ortsteil Bischleben-Stedten mit einem Brenner Unkraut entfernen. Dabei zündete er jedoch aus Versehen zwei Schuppen und eine Garage an. Den Angaben nach war bei den Unkraut-Arbeiten ein Funkenflug entstanden. Dieser führte dazu, dass ein in unmittelbarer Nähe gelagerter Holzstapel in Brand geriet. Der 80-Jährige versuchte anschließend, mit einem Gartenschlauch das Feuer selbst zu löschen - allerdings ohne Erfolg. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

