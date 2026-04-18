Schlägerei in Erfurt: Polizei eilt zum Domplatz, Kripo sichert Spuren

Erfurt - Die Polizei musste am Freitagabend zum Domplatz in Erfurt ausrücken.

Eine Auseinandersetzung im Bereich des Erfurter Domplatzes sorgte am Freitagabend für einen Polizeieinsatz. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Wie die Beamten erklärten, war es im Bereich des Gasthauses "Zur hohen Lilie" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Die Polizei war gegen 20.15 Uhr alarmiert worden und konnte schnell vor Ort sei, da zeitgleich eine Demonstration in der Innenstadt stattgefunden hatte.

Die Hintergründe für die Schlägerei sind derzeit noch unklar. Es laufen die Ermittlungen der Kripo. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Verletzte soll es den bisherigen Erkenntnissen nach keine geben, heißt es.