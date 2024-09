Schon wieder Stromausfall im Erfurter Süden!

Bereits am Mittwoch (25. September) war es zu einer Störung in der Stromversorgung im Süden der Landeshauptstadt gekommen. Hintergrund war ein Defekt im Mittelspannungsnetz, wie aus früheren Angaben auf dem Internet-Auftritt der GmbH hervorging.

In der Vorwoche fiel am Donnerstag in Teilen des Erfurter Südens der Strom aus. Rund 3500 Haushalte seien davon betroffen gewesen, hieß es in früheren Angaben. Hintergrund seien zwei defekte Mittelspannungskabel gewesen.