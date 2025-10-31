Erfurt - Ein halbes Jahr wurde fleißig gebaut, seit Donnerstagabend ist der erste Abschnitt der Nordhäuser Straße in Erfurt wieder für den Verkehr freigegeben.

Die neu sanierte Nordhäuser Straße in Erfurt wurde am Donnerstag feierlich freigegeben. © Sechs Monate Bauzeit: Wichtige Straße in Erfurt endlich fertiggestellt

"Uns ist bewusst, was wir den Erfurterinnen und Erfurtern hier im Umfeld und allen, die die Nordhäuser Straße regelmäßig nutzen, abverlangt haben. Wir danken daher allen für ihr Verständnis und ihre Geduld", wird Oberbürgermeister Andreas Horn (51, CDU) in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Trotz monatelanger Bauarbeiten sei die Nordhäuser Straße termingerecht fertiggestellt worden, heißt es.

Die Modernisierungsarbeiten an einer der zentralen Verkehrsachsen im Norden der Stadt wurden in drei Bauphasen durchgeführt. Im April dieses Jahres war zunächst die Fahrbahn zwischen Moskauer Straße und Lissabonner Straße unter Vollsperrung saniert worden.

Zwei Monate später begann die Sanierung der Straße stadtauswärts bis südlich der Warschauer Straße. Im dritten Schritt stand die Sanierung der Fahrbahn stadteinwärts zwischen Lissabonner Straße und südlich der Augsburger Straße auf dem Programm.