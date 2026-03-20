Sexuelle Handlungen vor Mädchen in Straßenbahn: Kripo sucht diesen Mann

Die Kriminalpolizei fahndet mit einem richterlichen Beschluss nach einem Mann, der in Erfurt ein Mädchen belästigt haben soll.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Die Kriminalpolizei fahndet mit einem richterlichen Beschluss nach einem Mann, der in Erfurt ein Mädchen belästigt haben soll.

Die Polizei sucht diesen Mann.
Die Polizei sucht diesen Mann.  © Landespolizeiinspektion Erfurt

Der Mann steht im Verdacht, in einer Erfurter Straßenbahn sexuelle Handlungen vor einem zehnjährigen Mädchen vorgenommen zu haben, teilten die Beamten am Freitag mit.

Von Zeugen wurde der Täter wie folgt beschrieben:

  • Ende 30 Jahre alt

  • etwa 1,80 Meter groß

  • kurze schwarze Haare

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Darüber hinaus soll er eine graue Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jacke getragen haben. Weiterhin hatte er eine große schwarze Tasche vor seinem Bauch mit sich geführt. Die Überwachungskameras der Straßenbahn hatten den Mann aufgenommen.

Wer den abgebildeten Mann erkennt und Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Erfurt (Telefon: 0361/5743-24602) zu melden.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt

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