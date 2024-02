Sexuelle Übergriffe am Theater Erfurt? Gutachten soll veröffentlicht werden

Erfurt - Das Gutachten zu Vorwürfen mutmaßlicher sexueller Übergriffe und Machtmissbrauch am Theater Erfurt soll nach Willen des Stadtrats veröffentlicht werden.

Um Vorwürfe über sexuelle Übergriffe am Theater Erfurt aufzuklären, hat die Stadtverwaltung eine Berliner Anwaltskanzlei beauftragt. © Martin Schutt/dpa

Dabei solle allerdings der Opferschutz berücksichtigt werden, so der Ratsbeschluss von Mittwochabend. "Daran arbeiten wir aktuell", sagte Christoph Bimböse, Referent des Oberbürgermeisters Andreas Bausewein (50, SPD), am Donnerstag. Unklar sei aber, wann das Dokument in geeigneter Form öffentlich gemacht werden könne. Der Stadtrat habe keine Frist dazu gesetzt.

Bis Ende April allerdings soll nach Ratsbeschluss ein weiteres Gutachten vorliegen. Dafür soll die Stadtverwaltung eine Kanzlei beauftragen, die das Handeln der Verwaltung in der Sache untersucht. Auch der Umgang der Stadtverwaltung mit der früheren Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann soll darin begutachtet werden.

Witzmann hatte die Vorwürfe sexuell motivierter Pflichtverletzungen gegenüber Frauen und Machtmissbrauch am Theater Erfurt im vergangenen Herbst öffentlich gemacht. Die Stadt hatte daraufhin eine Anwaltskanzlei mit dem Gutachten zur Aufklärung der Vorwürfe beauftragt und Witzmann fristlos gekündigt.

Bausewein hatte ihr unter anderem eigenmächtiges Handeln vorgeworfen. Gegen ihre Entlassung wehrt sich Witzmann derzeit gerichtlich.