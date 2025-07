Stadt Erfurt warnt: Warum man an diesen Orten nicht baden sollte

Erfurt - In Erfurt gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich an heißen Tagen abzukühlen. Manche Orte sollten jedoch gemieden werden.

"In den Freibädern und an den Badegewässern stimmt die Wasserqualität. Außerdem ist dort überall ein Rettungsschwimmer vor Ort, der im Notfall unverzüglich eingreifen kann", sagt Markus Kliewe von der Abteilung umweltbezogener Gesundheitsschutz der Stadt Erfurt.

Den Angaben nach werden am Strandbad Stotternheim, am Nordstrand, in Kühnhausen sowie im Dreienbrunnenbad und im Nordbad immer wieder Wasserproben entnommen und Kontrollen durchgeführt.

Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung erklärt, führt das Gesundheitsamt regelmäßige Kontrollen nur in offiziellen Badegewässern durch.

"Wir wissen, dass viele Menschen in der Gera baden. Allerdings sollte diesen auch bewusst sein, dass der Fluss an manchen Stellen eine gefährliche Strömung entwickeln kann", wird Kliewe in der Mitteilung weiter zitiert. Menschen, die in den ungeprüften Gewässern schwimmen, können sich dadurch mit E-Coli-Bakterien, Enterokokken oder auch Parasiten und Algen anstecken.