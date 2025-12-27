Streit an den Feiertagen eskaliert: Polizei ermittelt wegen häuslicher Gewalt

Erfurt - Während der Weihnachtsfeiertage ist es in Erfurt zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen.

In der Rudolfstraße in Erfurt musste die Polizei nach Auseinandersetzungen zwischen einem Ehepaar einschreiten. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

In einer Wohnung in der Rudolfstraße eskalierte ein Streit zwischen einem Ehepaar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Am Abend des 25. Dezember gerieten die beiden laut Polizei zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten, bei denen die 40-jährige Frau mehrfach getreten wurde und leichte Verletzungen erlitt.

Bereits einen Tag später setzte sich der Konflikt fort. Erneut kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau ihrem 37-jährigen Ehemann mit der Faust ins Gesicht schlug. Auch er wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung und traf Maßnahmen, um weitere Eskalationen zu verhindern.