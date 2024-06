07.06.2024 16:17 Streit auf Erfurter Spielplatz eskaliert: 31-Jähriger zückt Teppichmesser

Auf einem Spielplatz in Erfurt hat am Donnerstagabend ein 31-Jähriger einen 42-Jährigen mit einem Teppichmesser bedroht. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Ein Streit zwischen zwei Männern in Erfurt führte am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Zu einem gefährlichen Vorfall kam es Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Erfurt. (Symbolfoto) © jackf/123RF Ein 31-Jähriger und ein 42-Jähriger waren auf einem Spielplatz am Julius-Leber-Ring aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Meinungsverschiedenheit der beiden Männer derart, dass der 31-Jährige ein Teppichmesser zückte und den 42-Jährigen bedrohte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und konnte den Täter an seiner Adresse feststellen. Wie die Beamten mitteilten, trug er bei Ankunft der Einsatzkräfte eine Machete bei sich. Erfurt Diebe brechen in Mehrfamilienhaus ein: In einem Keller landen sie einen Volltreffer Als die Polizei die Tür öffnete und die Wohnung des 31-Jährigen betrat, ließ dieser sich festnehmen. Die Festnahme verlief laut den Beamten gefahrlos. Für seine Handlungen erwarten ihn nun mehrere Anzeigen. Unter anderem wegen Körperverletzung und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

