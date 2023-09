Tatort Erfurt Anger: Minderjährige von Trio verfolgt und ausgeraubt

Erfurt - In Erfurt sind am vergangenen Freitagabend drei Minderjährige Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Die Polizei suchte die Täter, konnte sich aber nicht finden. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Die Polizei teilte am Montag mit, dass sich der Vorfall bereits am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt abgespielt hatte.

Den Angaben nach waren drei Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren von drei unbekannten Jugendlichen vom Anger in Richtung Trommsdorffstraße verfolgt worden.

Im Anschluss umringte das Trio die Jungen und forderte Geld. Aus Angst gab die Minderjährigen ihr mitgeführtes Bargeld heraus. Unmittelbar danach flüchteten die Täter.