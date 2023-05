Von der Polizei beim Quickie erwischt: Pärchen hat Sex im Auto, weil die Rot-Phase an der Ampel zu lang dauert

Erfurt - Sie konnten ihr Verlangen nicht mehr zurückhalten und trieben es an einer Ampel im Auto - bis die Polizei kam.

Die beiden Autoinsassen wurden beim Liebesspiel an einer Kreuzung erwischt. Zu ihrem Schutz gab die Polizei weder das Alter der Liebeshungrigen noch die Automarke an. (Symbolfoto) © 123rf/Kaspars Grinvalds

Ein Pärchen hatte Freitagnacht an einer Erfurter Kreuzung Sex, weil die rote Ampel-Phase zu lange dauerte. Dabei wurden die beiden auch noch in flagranti von der Polizei erwischt, wie aus einer Mitteilung der Beamten vom Sonntagabend hervorgeht.

Die Einsatzkräfte hatten an der Ampelkreuzung in der August-Röbling-Straße ein Auto bemerkt, welches viel zu lange an der Ampel stand. Darüber hinaus waren die Scheiben des Fahrzeuges völlig beschlagen.

Als die Polizisten sich entschlossen, nach dem Rechten zu schauen, überraschten sie den Fahrer und seine Partnerin mitten beim Liebesspiel.

Die Zwei waren "von der Situation sichtlich peinlich berührt", teilte die Polizei mit. Gegenüber den Beamten erklärten die beiden, dass sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten, "weil womöglich die Ampel kaputt sei und nicht mehr umschalten wolle".

Wie sich im Anschluss herausstellte, hatte das Sex-Pärchen selbst für die lange Rot-Phase gesorgt. Der Fahrer war bei der sogenannten bedarfsgesteuerten Ampel zu weit nach vorn gerollt, sodass diese das wartende Fahrzeug nicht erkannte und dauerhaft Rot anzeigte.