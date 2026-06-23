Zalando macht in Erfurt dicht: Was wird aus den Mitarbeitern?

Erfurt - Nach ergebnislosen Verhandlungen über einen Sozialplan für die Beschäftigten des von der Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt hat eine Art Schlichtungsverfahren begonnen.

Von der Schließung des Zalando-Logistikzentrums sind über 2000 Mitarbeiter betroffen. (Archivfoto) © Jacob Schröter/dpa

Die vom Arbeitsgericht eingesetzte Einigungsstelle tagte erstmals in Erfurt, bestätigte eine Sprecherin des Betriebsrats. Es handele sich um den ersten von vier vereinbarten Terminen.

Dabei gehe es um einen Interessenausgleich und Sozialplan für derzeit noch rund 2100 Beschäftigte des Logistikzentrums. Der Vorstand des Internet-Modehändlers will den gesamten Standort in der Thüringer Landeshauptstadt Ende September schließen.

Ziel sei, die Beschäftigten für die Zukunft abzusichern, sagte die Sprecherin der Arbeitnehmervertretung. "Wir liegen in unseren Positionen noch sehr, sehr weit auseinander." Am Wochenende hatte der Betriebsrat mitgeteilt, dass die Gespräche mit dem Management abgebrochen worden waren. Damit ging das Verfahren wie vereinbart an die Einigungsstelle unter einem neutralen Vorsitz.

Thüringens Arbeitsministerin Katharina Schenk (38, SPD) äußerte die Erwartung, dass die Einigungsstelle "zügig tragfähige Lösungen bringt". Die Beschäftigten verdienten Klarheit und Verhandlungen auf Augenhöhe. "Denn sie haben Zalando groß gemacht." Zalando war mit dem Logistikzentrum in Erfurt vor etwa zwölf Jahren gestartet und ist heute ein Dax-Konzern.