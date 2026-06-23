Wegen Hitze und Trockenheit: Dieser Gegenstand ist ab sofort auf Erfurter Friedhöfen verboten

Erfurt - Wer in Erfurt auf einem kommunalen Friedhof ein Grab besucht, muss vorerst auf Grablichter verzichten.

Wegen der anhaltenden Hitze sind Grablichter auf kommunalen Friedhöfen in Erfurt ab sofort verboten. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Wegen der anhaltenden Trockenheit seien Grabkerzen, Grablichter, Grablampen in Gefäßen sowie LED-Lichter verboten, teilte die Stadt mit.

Die Regel gelte ab sofort auf allen kommunalen Friedhöfen. Die Friedhofsverwaltung begründete die Maßnahme mit dem vorbeugenden Brandschutz. Über eine Aufhebung des Verbots solle abhängig von der weiteren Wetterentwicklung entschieden werden.

Auch in Parks und Grünanlagen bittet die Stadt die Menschen um besondere Vorsicht. Durch die Trockenheit steige die Gefahr von Bränden. Besucherinnen und Besucher sollten deshalb die geltenden Brandschutzregeln beachten.

Auf städtischen Grünflächen ist das Entzünden von Gegenständen verboten, von denen eine Brandgefahr ausgehen kann. Dazu zählen etwa mitgebrachte Grillgeräte wie Einweggrills, aber auch Kerzen, Holzkohle oder andere Brennstoffe beispielsweise für Wasserpfeifen.