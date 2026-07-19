Das ist der süße Neuzugang im Thüringer Zoopark

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Mit der elfjährigen Lilli hat der Thüringer Zoopark Erfurt einen besonders flauschigen Neuzugang.

Von Marie-Hélèn Frech

Erfurt - Mit der elfjährigen Lilli hat der Thüringer Zoopark Erfurt einen besonders flauschigen Neuzugang.

In den Thüringer Zoopark in Erfurt ist ein neuer flauschiger Bewohner eingezogen. (Archivbild)
In den Thüringer Zoopark in Erfurt ist ein neuer flauschiger Bewohner eingezogen. (Archivbild)  © Martin Schutt/dpa

Das Rote Panda-Weibchen ist jüngst in eine neu geschaffene Anlage im Park eingezogen, wie der Zoo auf Instagram mitteilte. 

Ein dort veröffentlichtes Video zeigt, wie das zur Familie der Katzenbären zählende Tier die neue Umgebung erkundet und dort erste Snacks verputzt.

Zur offiziellen Eröffnung der neuen Anlage am Montag können Besucherinnen und Besucher nicht nur Lilli beobachten, sondern ein ganzes Programm rund um die Tierart erleben. 

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Rote Pandas gelten als stark gefährdet. Sie haben ein rotbraunes Fell, einen wuscheligen Schwanz mit geringelter Fellzeichnung, der ihnen oft Vergleiche mit Waschbären einbringt.

Mit dem schwarz-weißen Namensvetter, dem Großen Panda, sind sie nicht verwandt. In der freien Wildbahn leben sie in Asien, etwa in den Waldgebieten des Himalayas.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa

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