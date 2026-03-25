Ostern im Thüringer Zoopark Erfurt: Das wird Familien geboten

Erfurt - Zu Ostern wird es im Thüringer Zoopark Erfurt wieder bunt: Am Ostersonntag und Ostermontag lädt der Zoopark zur großen XXL-Ostersuche auf der Festwiese ein. Los geht es an beiden Tagen um 14 Uhr.

Am Ostersonntag und Ostermontag lädt der Zoopark zur großen XXL-Ostersuche auf der Festwiese ein. (Symbolbild) © Thüringer Zoopark Erfurt

Hunderte bunte Ostereier, Schokohasen, kleine Überraschungen und sogar funkelnde Edelsteine warten laut Zoopark darauf, von den Kindern entdeckt zu werden.

Besonders spannend: Der Osterhase versteckt an beiden Tagen jeweils ein goldenes Glücksei. Wer es findet, gewinnt einen Gutschein für eine Familienjahreskarte. Zusätzlich werden Verzehrgutscheine für den neuen Savannenimbiss an der Afrikasavanne versteckt.

Für Unterhaltung sorgt DJ Gerd mit Kinderhits auf dem Plateau. Außerdem stehen Trampolin und Spielplatz zum Austoben bereit.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Neben dem Bistro auf dem Plateau eröffnet an der Afrikasavanne ein Stand der Lebenshilfe Erfurt, an dem unter anderem Eis, Kuchen, Bratwurst und Pommes angeboten werden.