Entdeckertag im Zoopark Erfurt: Blick hinter die Kulissen bei den Elefanten

Erfurt - Der Thüringer Zoopark Erfurt lädt am Samstag, 14. März, zum ersten Entdeckertag des Jahres ein. Von 12 bis 18 Uhr dreht sich im Elefantenhaus alles um die faszinierende Welt der Dickhäuter.

Beim Entdeckertag im Thüringer Zoopark Erfurt dreht sich alles um Elefanten – Besucher erhalten spannende Einblicke in das Leben der Tiere und die Arbeit der Tierpfleger. (Symbolbild) © Steve Bauerschmidt

Besucherinnen und Besucher können dabei spannende Einblicke in das Leben der Zoopark-Elefanten gewinnen.

Ein besonderes Highlight ist ein Infostand, an dem ein echter Elefantenzahn aus nächster Nähe betrachtet und sogar angehoben werden kann. So wird deutlich, welche beeindruckende Größe und Kraft hinter den Tieren steckt.

Außerdem erhalten Gäste exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Elefantenanlage. Dabei erfahren sie mehr über den Alltag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger sowie über das Training der Tiere, das für Pflege, Beschäftigung und Gesundheitsvorsorge wichtig ist.

Drei jeweils 20-minütige Führungen waren bereits kurz nach der Ankündigung ausgebucht.