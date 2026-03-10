Entdeckertag im Zoopark Erfurt: Blick hinter die Kulissen bei den Elefanten
Erfurt - Der Thüringer Zoopark Erfurt lädt am Samstag, 14. März, zum ersten Entdeckertag des Jahres ein. Von 12 bis 18 Uhr dreht sich im Elefantenhaus alles um die faszinierende Welt der Dickhäuter.
Besucherinnen und Besucher können dabei spannende Einblicke in das Leben der Zoopark-Elefanten gewinnen.
Ein besonderes Highlight ist ein Infostand, an dem ein echter Elefantenzahn aus nächster Nähe betrachtet und sogar angehoben werden kann. So wird deutlich, welche beeindruckende Größe und Kraft hinter den Tieren steckt.
Außerdem erhalten Gäste exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Elefantenanlage. Dabei erfahren sie mehr über den Alltag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger sowie über das Training der Tiere, das für Pflege, Beschäftigung und Gesundheitsvorsorge wichtig ist.
Drei jeweils 20-minütige Führungen waren bereits kurz nach der Ankündigung ausgebucht.
Auch Mitmachaktionen für Kinder
Auch für Kinder gibt es Mitmachaktionen: Am Schminkstand können sich junge Zoobesucher fantasievoll gestalten lassen, und beim Glücksrad warten kleine Gewinne – darunter auch das zooeigene Elefanten-Pixi-Buch.
Mit den Entdeckertagen möchte der Zoopark Wissen über Tiere, ihre Lebensräume und den Artenschutz anschaulich vermitteln. Weitere Termine sind bereits geplant: Am 28. Juli geht es um illegalen Tierhandel, am 22. August um die Tierwelt Madagaskars und am 13. September um Australien.
Titelfoto: Steve Bauerschmidt