"Der Zoo blüht auf": Frühlingsfest lädt zum Mitmachen ein

Erfurt - Im Thüringer Zoopark Erfurt steht der Frühling ganz im Zeichen von Nachwuchs und Naturerlebnis.

Beim Frühlingsfest im Thüringer Zoopark Erfurt können Besucher selbst aktiv werden und den Frühling mit vielen Mitmachaktionen erleben. © Thüringer Zoopark Erfurt

Zahlreiche Jungtiere sind derzeit in den Gehegen zu entdecken und passend dazu lädt der Zoo am Samstag, dem 2. Mai, zum großen Frühlingsfest unter dem Motto "Der Zoo blüht auf!" ein. Los geht es ab 10 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen kreative und nachhaltige Mitmachaktionen. Besucher können unter anderem Kräuter-Hochbeete für die Tiere gestalten oder Nistkästen bauen, die künftig heimischen Vogelarten als Unterschlupf dienen. So entstehen nicht nur neue Lebensräume, sondern auch besondere Erinnerungen.

Ein abwechslungsreiches Programm sorgt zusätzlich für Unterhaltung: Auf der Sommerbühne begeistert Jarimo Magie mit Tricks, die Jagdhornbläsergruppe Horrido bringt traditionelle Klänge in den Park und der Modellbahnverein Gartenbahn-Stammtisch Erfurt lädt zum Zuschauen ein. Sportliche Einblicke gibt es mit den Erfurt Indigos e.V., die American Football vorstellen.