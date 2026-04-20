"Der Zoo blüht auf": Frühlingsfest lädt zum Mitmachen ein
Erfurt - Im Thüringer Zoopark Erfurt steht der Frühling ganz im Zeichen von Nachwuchs und Naturerlebnis.
Zahlreiche Jungtiere sind derzeit in den Gehegen zu entdecken und passend dazu lädt der Zoo am Samstag, dem 2. Mai, zum großen Frühlingsfest unter dem Motto "Der Zoo blüht auf!" ein. Los geht es ab 10 Uhr.
Im Mittelpunkt stehen kreative und nachhaltige Mitmachaktionen. Besucher können unter anderem Kräuter-Hochbeete für die Tiere gestalten oder Nistkästen bauen, die künftig heimischen Vogelarten als Unterschlupf dienen. So entstehen nicht nur neue Lebensräume, sondern auch besondere Erinnerungen.
Ein abwechslungsreiches Programm sorgt zusätzlich für Unterhaltung: Auf der Sommerbühne begeistert Jarimo Magie mit Tricks, die Jagdhornbläsergruppe Horrido bringt traditionelle Klänge in den Park und der Modellbahnverein Gartenbahn-Stammtisch Erfurt lädt zum Zuschauen ein. Sportliche Einblicke gibt es mit den Erfurt Indigos e.V., die American Football vorstellen.
Auch für Kinder wird mit Hüpfburgen, Kinderschminken und vielen weiteren Mitmachangeboten einiges geboten. Ein besonderes Highlight ist der Besuch von Rapunzel, Flynn Rider und Mutter Gothel.
Mit dem Frühlingsfest setzt der Zoopark auf Gemeinschaft, Naturverbundenheit und aktives Mitgestalten und lädt alle Interessierten ein, den Frühling gemeinsam zu feiern.
Titelfoto: Thüringer Zoopark Erfurt