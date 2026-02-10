Tierische Winterferien: Thüringer Zoopark Erfurt lädt zu Mitmachaktionen ein
Erfurt - In den Winterferien erwartet Besucherinnen und Besucher im Thüringer Zoopark Erfurt ein abwechslungsreiches Programm.
Die anstehenden Winterferien in Thüringen bieten einen idealen Anlass für einen winterlichen Ausflug in den Zoo.
Von Montag, 16. Februar, bis Freitag, 20. Februar 2026, stehen täglich besondere Mitmachaktionen auf dem Programm.
Kleine und große Tierfreunde können beim Füttern der Hirsche, beim Striegeln der Esel oder bei einer geführten Futterrunde spannende Einblicke in den Zooalltag gewinnen.
Auch die regulären Fütterungen verschiedener Tierarten bieten faszinierende Beobachtungen und finden täglich statt, auch an den Wochenenden vor und nach den Ferien.
Neu in diesem Jahr: Der Zoopark verlängert seine Winteröffnungszeiten und ist im Februar täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Diese Events stehen in den Winterferien an
Mitmachaktionen (Montag bis Freitag):
- 12 Uhr – Hirsche füttern | Treffpunkt: Hirschwald
- 13.30 Uhr – Esel striegeln | Treffpunkt: Bauernhof
- 14.15 Uhr – Geführte Futterrunde | Treffpunkt: Zoopark-Kasse
Fütterungszeiten (täglich, auch am Wochenende):
- 11 Uhr – Zebramangusten | Dornbuschsavanne
- 12. Uhr – Kattas | Lemurenwald
- 13.30 Uhr – Bisons | Bisonplain
- 14.30 Uhr – Löwen | Löwenhaus (Freitag ist Fastentag)
- 15 Uhr – Erdmännchen | Löwenhaus
Damit bietet der Zoopark Erfurt auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche tierische Erlebnisse für die ganze Familie.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa