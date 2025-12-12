Qualitätssiegel: Thüringer Zoopark erneut als Nachhaltigkeits-Lernort ausgezeichnet

Erfurt - Der Thüringer Zoopark Erfurt wurde erneut mit dem Qualitätssiegel „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.

Der Thüringer Zoopark Erfurt erhält das Qualitätssiegel „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. © Thüringer Zoopark Erfurt

Das Thüringer Umweltministerium würdigt damit die kontinuierliche Bildungsarbeit des Zoos und seine Rolle als wichtiger außerschulischer Lernort.

Bei der Übergabe des Siegels im Deutschen Gartenbaumuseum wurde besonders die Zooschule hervorgehoben, die Kindern und Jugendlichen durch direkte Tierbegegnungen und interaktive Angebote ein lebendiges Verständnis für Natur- und Artenschutz vermittelt.

Der Zoo bietet vielfältige Lernformate – von Führungen über kommentierte Fütterungen bis zu Ausstellungen. Die Zoo- und Naturschule begleitet Gruppen aller Altersstufen und arbeitet eng mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammen.

Mit der Re-Zertifizierung plant der Zoopark, seine Angebote weiter auszubauen. Geplant sind unter anderem neue Rallyes, erweiterte Entdeckerkisten und zusätzliche Ausstellungen. Auch ein künftiges Bildungszentrum ist Teil der Weiterentwicklung.