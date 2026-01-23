Thüringer Zoopark länger geöffnet

Erfurt - Der Thüringer Zoopark Erfurt passt seine Öffnungszeiten an und bietet Besucherinnen und Besuchern ab dem 1. Februar mehr Zeit für einen Rundgang.

Ab dem 1. Februar können Besucherinnen und Besucher den Thüringer Zoopark in Erfurt täglich eine Stunde länger erkunden. © Martin Schutt/dpa

Künftig schließt der Zoo täglich erst um 17 Uhr, der Kassenschluss erfolgt um 16.30 Uhr. Damit ist der Zoopark in den Wintermonaten eine Stunde länger geöffnet als bisher.

Mit der verlängerten Öffnungszeit reagiert der Zoopark auf die zunehmende Tageslänge.

Vor allem Berufstätige, Schülerinnen und Schüler sollen so die Möglichkeit erhalten, auch am späten Nachmittag noch Zeit im Freien und bei den Tieren zu verbringen. Parallel dazu hat auch das Zoo-Bistro eine Stunde länger geöffnet.

Ab März beginnt im Thüringer Zoopark Erfurt offiziell die neue Saison. Dann gelten wieder die erweiterten Sommeröffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr.