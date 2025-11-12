Glühweinsafari und Co.: Winterliche Highlights im Erfurter Zoopark

In der dunklen Jahreszeit bietet der Thüringer Zoopark in Erfurt besondere Highlights für seine Besucher und Besucherinnen.

Von Marie Pohland

Taschenlampentour

Bei der Taschenlampentour erkunden die Zoogäste gemeinsam mit Tierpflegern den Zoo im Dunkeln. Hier werden mit Taschenlampen im Gepäck nachtaktive Tiere besucht und der Zoo kann aus einer neuen Perspektive erlebt werden. Die Führungen finden jeweils am 15., 22. und 29. November um 17 Uhr statt. Am 6. Dezember gibt es zusätzlich eine spezielle Weihnachtstaschenlampentour. Der Eintritt für Erwachsene kostet 18 Euro, Kinder zahlen 11 Euro.

Im November gibt es zwei Termine für die Taschenlampentour, an Nikolaus gibt es eine Taschenlampentour mit Weihnachtsspecial. © Thüringer Zoopark Erfurt

Glühwein-Abendsafari

Eine Zooführung der besonderen Art bietet die Glühwein-Abendsafari mit Frau Schmidt, so der Zoopark. Start ist am 28. November und am 12. Dezember jeweils um 16 Uhr. Das sagt der Zoopark selbst: "Humorvoll und charmant führt die Zoopark-Rangerin durch den abendlichen Zoo und verbindet lehrreiche und pikante Tiergeschichten mit wärmenden."

Die Glühwein-Abendsafari wird von der Zoopark-Rangerin Frau Schmidt geführt. © Thüringer Zoopark Erfurt