Glühweinsafari und Co.: Winterliche Highlights im Erfurter Zoopark
Erfurt - In der dunklen Jahreszeit bietet der Thüringer Zoopark in Erfurt besondere Highlights für seine Besucher und Besucherinnen.
Taschenlampentour
Bei der Taschenlampentour erkunden die Zoogäste gemeinsam mit Tierpflegern den Zoo im Dunkeln. Hier werden mit Taschenlampen im Gepäck nachtaktive Tiere besucht und der Zoo kann aus einer neuen Perspektive erlebt werden.
Die Führungen finden jeweils am 15., 22. und 29. November um 17 Uhr statt. Am 6. Dezember gibt es zusätzlich eine spezielle Weihnachtstaschenlampentour.
Der Eintritt für Erwachsene kostet 18 Euro, Kinder zahlen 11 Euro.
Glühwein-Abendsafari
Eine Zooführung der besonderen Art bietet die Glühwein-Abendsafari mit Frau Schmidt, so der Zoopark.
Start ist am 28. November und am 12. Dezember jeweils um 16 Uhr.
Das sagt der Zoopark selbst: "Humorvoll und charmant führt die Zoopark-Rangerin durch den abendlichen Zoo und verbindet lehrreiche und pikante Tiergeschichten mit wärmenden."
Empfohlen werde die Teilnahme ab 14 Jahren, der Eintritt kostet 20 Euro pro Person.
TAG24 wünscht viel Freude im Thüringer Zoopark!
Titelfoto: Bildmontage. Thüringer Zoopark Erfurt (2)