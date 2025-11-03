Seltene Raubtierart: Fossas im Erfurter Zoo

Erfurt - Sie sehen etwas aus wie muskulöse Katzen und gehören zu den seltensten Raubtierarten der Welt: die beiden männlichen Fossas Bodo und Ravo wohnen nun im Zoopark Erfurt .

Fossas sehen aus wie muskulöse Katzen und gehören zu den seltensten Raubtierarten der Welt. © Michael Reichel/dpa

Das Geschwisterpaar war im Mai 2024 in einem Zoo in den Niederlanden zur Welt gekommen und zog inzwischen nach Thüringen. Die Art gilt als stark gefährdet.

Fossas werden den Angaben zufolge auch Frettkatzen genannt und stammen ausschließlich von der Insel Madagaskar. Dort sind sie die größten einheimischen Raubtiere.

Die geschickten Kletterer ernähren sich überwiegend von Lemuren, kleineren Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Die Zerstörung der Regenwälder und direkte Bejagung machen ihnen aber das Leben schwer.