52-Jährige steigt aus Flugzeug und wandert direkt ins Gefängnis

Frankfurt am Main - Für eine 52 Jahre alte Frau endete ein Flug nach Deutschland am gestrigen Montagabend direkt hinter schwedischen Gardinen.

Die Frankfurter Bundespolizei nahm die 52-Jährige noch am Flieger fest. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt am Main am heutigen Dienstag berichtete, landete ein Flieger aus Madrid am Vortag am Airport der Bankenstadt. An Bord befand sich unter anderem auch die gebürtige Spanierin.

Problem für sie: Gegen sie bestand in Deutschland noch ein rechtskräftiges Urteil des Landgerichts in Mainz. Im Jahr 1994 verurteilte man die 52-Jährige wegen eines gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub, der sich im Jahr 1993 ereignet hatte.

Zwar trat die Frau ihre Haft regulär an, wurde nach sieben Jahren im Gefängnis jedoch nach Spanien abgeschoben, wo sie dann wieder auf freien Fuß kam. In Deutschland bestand aber weiterhin ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Mordes gegen sie.

Warum sie wieder zurück nach Deutschland reiste, wurde nicht bekannt gegeben.