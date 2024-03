28.03.2024 05:56 604 Auf Mega-Fläche: Beliebte Mode-Kette plant weltweit größte Filiale in Deutschland

Der Modehändler Bershka will in Frankfurt am Main seine weltweit größte Filiale eröffnen. Dazu dienen soll das ehemalige Karstadt-Gebäude.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Man sieht sich immer zweimal im Leben. Dieses Sprichwort gilt scheinbar auch in der Beziehung zwischen Einkaufsmeilen und Modehäusern. In diesem speziellen Fall ist das Comeback sogar ein enorm gewaltiges. Der Modehändler Bershka schloss erst kürzlich seine Filiale im Frankfurter Shopping-Center "MyZeil". Schon bald gibt es die eindrucksvolle Rückkehr. (Symbolfoto) © 123RF/TEA Noch im August des Vorjahres wurde lauthals die Krise ausgerufen, als auf der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Flaniermeile Zeil in Frankfurt am Main neben dem renommierten Herrenausstatter Eckerle auch Schuh-Giganten wie Görtz ihre Läden nahezu zeitgleich dichtmachten. Ein Modehaus, welches sich in den Reigen der Abschiede nahtlos einreihte, war die spanische Kette Bershka, einem Tochterunternehmen des Inditex-Konzerns, dem unter anderem auch bekannte Läden wie Zara oder Pull&Bear angehören. Doch speziell im Fall von Bershka, das seinen Platz im Shopping-Center "MyZeil" für den britischen Sportartikel-Vertreiber JD Sports räumte, war der Abschied nur von kurzer Dauer. Wie nämlich unter anderem durch das Branchen-Portal "Textilwirtschaft" bekannt wurde, plant das Unternehmen einen Mega-Coup in der Mainmetropole. Frankfurt am Main Frankfurt: Zwei wichtige U-Bahn-Linien lange gesperrt Im Zuge der Insolvenz von Karstadt und der damit verbundenen Schließung der Filiale auf der Zeil, entschied sich Bershka dazu, eben in jenem nun leerstehenden Gebäude eine neue Filiale in Frankfurt zu eröffnen - und die soll es in sich haben. Auf stolzen 4000 Quadratmetern sollen Modebegeisterte schon ab Mai dieses Jahres nach Herzenslust ihren Drang nach neuer Kleidung nachgehen können. Neue Bershka-Filiale auf der Frankfurter Zeil: Laufzeit für Mietvertrag unbekannt - Personal gesucht Damit übertrifft die geplante Filiale das bislang größte Modehaus der Kette, welches derzeit in Mailand beheimatet ist. Auf die Verantwortlichen wartet bis zur sicherlich im großen Rahmen zelebrierten Eröffnung aber noch viel Arbeit, vor allem da man laut offiziellen Angaben noch fleißig nach Personal für den Mega-Store suche. Wie lange die weltgrößte Bershka-Filiale mindestens in Frankfurt bestehen bleiben soll, darüber wurden noch keine offiziellen Angaben gemacht. Ausgegangen wird in Fachkreisen jedoch von einem Mietverhältnis, das mindestens bis Ende 2026 andauert.

