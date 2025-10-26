22-Jähriger will Supermarkt überfallen, verletzt Security-Mann mit Messer

Frankfurt am Main - Ein 22-Jähriger soll in Frankfurt einen Überfall auf einen Supermarkt versucht und dabei einen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts mit einem Messer verletzt haben.

Der junge Mann sei nach der Tat geflüchtet, bei der eingeleiteten Fahndung allerdings schnell vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sei in Polizeigewahrsam und solle noch im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ersthelfer hatten den Sicherheitsdienstmitarbeiter laut Polizei zunächst vor Ort versorgt. Anschließend sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Tatsächlich erbeutet habe der 22-Jährige bei dem Überfallversuch nichts, heißt es in der Mitteilung.

Der junge mutmaßliche Täter hatte demnach am Samstagabend kurz vor Ladenschluss zunächst vorgegeben, Ware bezahlen zu wollen, und die Kassiererin mit dem Messer bedroht, als sie die Kasse öffnete. Die Mitarbeiterin schloss die Kasse sofort, der Sicherheitsdienstmitarbeiter schritt ein.

Er rangelte mit dem 22-Jährigen, der ihn dabei mit dem Messer verletzte.