Explosion in Frankfurt-Bornheim: Lauter Knall schreckt Anwohner auf

Frankfurt am Main - Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Montag in der Saalburgallee im Frankfurter Stadtteil Bornheim die Anwohner aufgeschreckt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Durch die Explosion hat es Schäden an der Fassade und der Eingangstür gegeben. Auch einige Fenster sind geborsten. © 5VISION.NEWS

Am Montagmorgen gab ein Sprecher den derzeitigen Stand der Ermittlungen bekannt.

Demnach hatte es gegen 3 Uhr mehrere Anrufe von besorgten Anwohnern bei Polizei und Feuerwehr gegeben, die von dem lauten Knall berichteten.

Nach Angaben von "hessenschau.de" hatten mehrere Personen gegen 2.45 Uhr eine massive Druckwelle wahrgenommen.

Wie die Polizei nun weiter sagte, konnten die Einsatzkräfte dann vor Ort feststellen, dass es offensichtlich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine Explosion gegeben hatte, die Schaden an dem Gebäude verursachte; unter anderem an der Tür.

Auch einigen Fenster sind geborsten. Personen wurden demnach aber nicht verletzt.