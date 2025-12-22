Explosion in Frankfurt-Bornheim: Lauter Knall schreckt Anwohner auf
Frankfurt am Main - Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Montag in der Saalburgallee im Frankfurter Stadtteil Bornheim die Anwohner aufgeschreckt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.
Am Montagmorgen gab ein Sprecher den derzeitigen Stand der Ermittlungen bekannt.
Demnach hatte es gegen 3 Uhr mehrere Anrufe von besorgten Anwohnern bei Polizei und Feuerwehr gegeben, die von dem lauten Knall berichteten.
Nach Angaben von "hessenschau.de" hatten mehrere Personen gegen 2.45 Uhr eine massive Druckwelle wahrgenommen.
Wie die Polizei nun weiter sagte, konnten die Einsatzkräfte dann vor Ort feststellen, dass es offensichtlich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine Explosion gegeben hatte, die Schaden an dem Gebäude verursachte; unter anderem an der Tür.
Auch einigen Fenster sind geborsten. Personen wurden demnach aber nicht verletzt.
Steht die Tat mit ähnlichen Vorfällen in jünger Zeit in Verbindung?
Die Ermittlungen haben begonnen und die Polizei untersucht, ob die Explosion mit ähnlichen Taten in der jüngsten Vergangenheit in Zusammenhang steht, hieß es.
Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 069/755-51599 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS