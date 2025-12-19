Halsbrecherisch! Duo rast Polizei davon, Fahrer rammt bei Flucht mehrere Autos
Frankfurt am Main - Wilde Flucht vor der Polizei in Frankfurt! Zwei bislang unbekannte Männer haben sich im Bereich "Am Römerhof" einer Kontrolle der Beamten entzogen. Selbst ein Unfall konnte die Fahrt des Duos nicht stoppen.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Zwischenfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignet. Überprüft werden sollte der Fahrer eines Audi A5, da Hinweise bestanden, dass dessen Mietwagen unterschlagen werden würde.
Als die Kräfte den Mann ansprechen wollten, drückte dieser plötzlich aufs Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit auf der Oeserstraße in Richtung Nied davon. Er fuhr über mehrere rote Ampeln und wiederholt in den Gegenverkehr.
Die Beamten reagierten umgehend, schalteten die Sondersignale ihres Wagens ein und fuhren mit einem Sicherheitsabstand hinter dem Raser her.
Dieser setzte seine Flucht unbeirrt fort.
Unfall kann Audi-Fahrer nicht stoppen, Mann rammt kurz darauf mehrere Fahrzeuge
Er fuhr in Richtung Waldschulstraße und rammte das Heck eines Opel Corsa, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Stoppen ließ er sich davon nicht.
Auf der Mainzer Landstraße war ihm den Angaben zufolge der Weg aufgrund mehrerer wartender Verkehrsteilnehmer versperrt. Kurzentschlossen rammte er sich eine Lücke. Dabei beschädigte er vier Autos zusätzlich zum gefahrenen Mietwagen.
Aufgrund der durch die immer rücksichtsloser werdende Vorgehensweise und die einhergehende Gefährdung Unbeteiligter versuchten die Beamten, ihn in einem günstigen Moment zu stoppen. Der Fahrer rammte jedoch weitere Fahrzeuge aus dem Weg, um seine Fahrt anschließend fortzusetzen.
In Höhe der Straße "In der Schildwacht" verließen er und sein Beifahrer schließlich ihr Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Von beiden Personen fehlt jede Spur, verletzt wurde glücklicherweise immerhin niemand.
Waghalsige Flucht in Frankfurt am Main: Fahndung läuft, Polizei sucht Zeugen
Die Männer können wie folgt beschrieben werden:
Fahrer
- männlich
- circa 20 Jahre alt
- sportliche Statur
- kurze dunkle Locken mit rasierten Seiten
- dunkle Jacke
Beifahrer:
- männlich
- etwa 20 Jahre alt
- hagere Statur
- sehr kurze dunkle Locken mit rasierten Seiten
- dunkles Oberteil
Personen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06975546208 mit den Beamten in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa