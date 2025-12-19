Halsbrecherisch! Duo rast Polizei davon, Fahrer rammt bei Flucht mehrere Autos

Frankfurt am Main - Wilde Flucht vor der Polizei in Frankfurt ! Zwei bislang unbekannte Männer haben sich im Bereich "Am Römerhof" einer Kontrolle der Beamten entzogen. Selbst ein Unfall konnte die Fahrt des Duos nicht stoppen.

Die Polizeikräfte konnten den Raser nicht stoppen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Zwischenfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignet. Überprüft werden sollte der Fahrer eines Audi A5, da Hinweise bestanden, dass dessen Mietwagen unterschlagen werden würde.

Als die Kräfte den Mann ansprechen wollten, drückte dieser plötzlich aufs Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit auf der Oeserstraße in Richtung Nied davon. Er fuhr über mehrere rote Ampeln und wiederholt in den Gegenverkehr.

Die Beamten reagierten umgehend, schalteten die Sondersignale ihres Wagens ein und fuhren mit einem Sicherheitsabstand hinter dem Raser her.

Dieser setzte seine Flucht unbeirrt fort.