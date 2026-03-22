Aufregung im Bahnhofsviertel: Mann schießt mit Waffe um sich

Frankfurt am Main - Große Aufregung im Frankfurter Bahnhofsviertel am Sonntag! Ein 24 Jahre alter Mann hat um sich geschossen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Frankfurter Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei der Mainmetropole mitteilte, hat sich der Vorfall um 6 Uhr am Morgen abgespielt.

Den Angaben zufolge sind nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten lediglich Gebäude von den Kugeln getroffen worden. Weshalb der 24-Jährige zur Waffe griff, ist demnach noch unklar.

Vorausgegangen soll den Schüssen aber wohl ein Streit auf dem François-Mitterrand-Platz zwischen Täter und einem Mann, der unverletzt blieb, sein.