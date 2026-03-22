Aufregung im Bahnhofsviertel: Mann schießt mit Waffe um sich
Frankfurt am Main - Große Aufregung im Frankfurter Bahnhofsviertel am Sonntag! Ein 24 Jahre alter Mann hat um sich geschossen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Wie die Polizei der Mainmetropole mitteilte, hat sich der Vorfall um 6 Uhr am Morgen abgespielt.
Den Angaben zufolge sind nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten lediglich Gebäude von den Kugeln getroffen worden. Weshalb der 24-Jährige zur Waffe griff, ist demnach noch unklar.
Vorausgegangen soll den Schüssen aber wohl ein Streit auf dem François-Mitterrand-Platz zwischen Täter und einem Mann, der unverletzt blieb, sein.
Die angerückten Polizeikräfte konnte den Schützen noch vor Ort festnehmen und auf die Dienststelle bringen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Zwischenfalls dauern an.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa