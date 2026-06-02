Briefträgerin in Frankfurt niedergeschlagen: Fahndung nach Mann mit Glatze
Frankfurt am Main - Attacke auf offener Straße in Frankfurt: Eine 54 Jahre alte Briefträgerin wurde von hinten angegriffen und niedergeschlagen, die Polizei ist alarmiert und fahndet nach einem Mann mit Glatze!
Der Angriff ereignete sich bereits am Samstag im Stadtteil Bornheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstag mitteilte.
Demnach ging eine 54 Jahre alte Postangestellte gegen 14 Uhr in der Löwengasse ihrer Arbeit nach und stellte Briefe zu. Aus noch unbekannter Ursache ging ein Mann aggressiv gegen die Briefträgerin for: Er warf "von hinten eine Glasflasche nach ihr" wie ein Sprecher erklärte.
Die Flasche verfehlte die Briefzustellerin, die zunächst gar nicht mitbekam, dass der Angriff ihr galt. Danach griff der Täter die Frau erneut an: Er näherte sich der 54-Jährige von hinten "und schlug ihr mit der Hand unvermittelt mehrfach gegen den Hinterkopf", wie es weiter hieß.
Die Postangestellte stürzte zu Boden "und blieb für einen Moment reglos liegen". Der Angreifer ließ daraufhin von der Frau ab und floh vom Tatort und unbekannte Richtung.
Frankfurter Polizei sucht Schläger mit sogenannter "Kurta"
Eine Zeugin, welche den Vorfall beobachtet hatte, rief Polizei und Rettungsdienst zu Hilfe. Die Sanitäter versorgten die 54-Jährige und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.
Eine erste Fahndung nach dem Angreifer blieb erfolglos. Die Suche nach dem Mann dauert an.
Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 40 bis 50 Jahre alt
- circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß
- Glatze
- leichter Bartwuchs
- von kräftiger Statur.
Der Mann war mit einem langen, beigefarbenen Hemd bekleidet, wie es in weiten Teilen Südasiens verbreitet ist, eine sogenannte "Kurta".
Zeugen, die der Polizei Hinweise geben können, solle sich bitte unter der Telefonnummer 06975510600 bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)