Briefträgerin in Frankfurt niedergeschlagen: Fahndung nach Mann mit Glatze

Frankfurt am Main - Attacke auf offener Straße in Frankfurt : Eine 54 Jahre alte Briefträgerin wurde von hinten angegriffen und niedergeschlagen, die Polizei ist alarmiert und fahndet nach einem Mann mit Glatze!

Kräfte des Rettungsdienstes rückten am Samstagnachmittag nach Frankfurt-Bornheim aus, um eine verletzte Briefträgerin zu versorgen. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Der Angriff ereignete sich bereits am Samstag im Stadtteil Bornheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstag mitteilte.

Demnach ging eine 54 Jahre alte Postangestellte gegen 14 Uhr in der Löwengasse ihrer Arbeit nach und stellte Briefe zu. Aus noch unbekannter Ursache ging ein Mann aggressiv gegen die Briefträgerin for: Er warf "von hinten eine Glasflasche nach ihr" wie ein Sprecher erklärte.

Die Flasche verfehlte die Briefzustellerin, die zunächst gar nicht mitbekam, dass der Angriff ihr galt. Danach griff der Täter die Frau erneut an: Er näherte sich der 54-Jährige von hinten "und schlug ihr mit der Hand unvermittelt mehrfach gegen den Hinterkopf", wie es weiter hieß.

Die Postangestellte stürzte zu Boden "und blieb für einen Moment reglos liegen". Der Angreifer ließ daraufhin von der Frau ab und floh vom Tatort und unbekannte Richtung.