Frau in eigener Wohnung brutal attackiert: Wollte 17-Jähriger sein Opfer töten?

Frankfurt am Main - Dramatische Szenen in einer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Preungesheim! Eine 56 Jahre alte Frau ist brutal attackiert worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war es am Montag gegen 18.30 Uhr zu dem Vorfall gekommen.

Demnach klingelte der Tatverdächtige (17) an der Wohnungstür der Frau in der Kullmannstraße und erschlich sich unter einem Vorwand den Zutritt.

In der Wohnung verlangte er von seinem Opfer die Herausgabe von Wertgegenständen. Als die Frau darauf nicht reagierte, schlug der Eindringling mit einem Teleskopschlagstock auf die 56-Jährige ein, anschließend würgte er sie laut Angaben der Polizei noch "über einen nicht unerheblichen Zeitraum".

Die Frau setzte sich demnach durch Winden und Schlagen heftig zur Wehr, weshalb der Beschuldigte von ihr abließ und aus dem Gebäude flüchtete.