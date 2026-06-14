Aufregung in Frankfurt: Streit eskaliert, Mann zieht Waffe

Frankfurt am Main - Erschreckende Szenen im Frankfurter Nordend ! Ein 52 Jahre alter Mann soll eine Waffe gezogen und mit dieser auf drei Menschen gezielt haben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mitteilte, hat sich der Vorfall gegen 15.45 Uhr am Samstag in der Glauburgstraße abgespielt.

Den Angaben zufolge geriet der Beschuldigte mit einem Mann in einen Streit. Im Zuge des Disputs soll er plötzlich eine Schreckschusswaffe gezogen und mit dieser auf seinen Widersacher und zwei weitere Personen gezielt haben, hieß es weiter.

Im Anschluss trat er die Flucht an, konnte dank der Hilfe von aufmerksamen Passanten allerdings kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.