Mitten in Frankfurt! Mann auf Zeil mit Machete schwer am Kopf verletzt
Frankfurt am Main - Brutale Attacke in der Frankfurter Innenstadt! Auf der Zeil ist eine Auseinandersetzung völlig aus dem Ruder gelaufen, ein Mann mit einer Machete schwer verletzt worden.
Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, waren an dem Streit am späten Freitagabend gegen 22.20 Uhr rund zehn Personen beteiligt.
Den Angaben zufolge wurde das Opfer, das nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, am Kopf getroffen.
Der Mann erlitt durch den Angriff auf der beliebten Einkaufsstraße in der Mainmetropole schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.
Der Bereich, an dem sich die Gewalteskalation abspielte, musste für Stunden gesperrt werden.
Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. Unter anderem müsse demnach noch ermittelt werden, wer von den beteiligten Personen für den Angriff mit der Machete verantwortlich war.
Erstmeldung: 10.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.10 Uhr
Titelfoto: Imago/Volker Preußer