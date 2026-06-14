Mitten in Frankfurt! Mann auf Zeil mit Machete schwer am Kopf verletzt

Frankfurt am Main - Brutale Attacke in der Frankfurter Innenstadt ! Auf der Zeil ist eine Auseinandersetzung völlig aus dem Ruder gelaufen, ein Mann mit einer Machete schwer verletzt worden.

Auf der Zeil ist ein Streit aus dem Ruder gelaufen. (Archivfoto) © Imago/Volker Preußer

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, waren an dem Streit am späten Freitagabend gegen 22.20 Uhr rund zehn Personen beteiligt.

Den Angaben zufolge wurde das Opfer, das nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, am Kopf getroffen.

Der Mann erlitt durch den Angriff auf der beliebten Einkaufsstraße in der Mainmetropole schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der Bereich, an dem sich die Gewalteskalation abspielte, musste für Stunden gesperrt werden.