Schlag ins Gesicht: Raubüberfall im Bahnhofsviertel

Frankfurt am Main - Mit einem Schlag ins Gesicht wurde das Opfer niedergestreckt und danach beraubt: Zwei junge Männer sind dringend tatverdächtig, für einen Überfall im Frankfurter Bahnhofsviertel verantwortlich zu sein.

Raubüberfall im Bahnhofsviertel von Frankfurt: Dank Videoüberwachung konnte die Polizei noch in derselben Nacht zwei Verdächtige festnehmen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Das Verbrechen ereignete sich bereits in der Nacht auf Donnerstag in der Niddastraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach war ein 38-jähriger Mann gegen 3.40 Uhr in der Straße unterwegs, hielt sich dabei vor einem Bauzaun auf.

Dort trat ein junger Mann an das spätere Opfer heran und versuchte, "dem 38-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden", wie ein Sprecher erklärte.

Der Mann bemerkte jedoch den versuchten Diebstahl und drehte sich um. In diesem Moment wurde der 38-Jährige unvermittelt von einem zweiten Täter ins Gesicht geschlagen.

Das Opfer fiel zu Boden und wurde von den Räubern durchsucht. Mit dem Smartphone als Beute flohen die Täter in unbekannte Richtung.