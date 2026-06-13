Erschreckender Zwischenfall in Frankfurt: Zwei Menschen beleidigt und angegriffen

Frankfurt am Main - Erschreckender Zwischenfall in der Frankfurter Innenstadt: Zwei Männer haben zwei Menschen mutmaßlich queerfeindlich beleidigt und sind sie körperlich angegangen.

Die Frankfurter Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Die Unbekannten beleidigten die Geschädigten in der Nacht zum Samstag zunächst verbal. Die Beleidigungen hätten dabei auf deren "äußere Erscheinung" abgezielt und seien "erkennbar queerfeindlich" gewesen, teilte die Polizei mit.

Die Männer sollen dann immer aggressiver geworden sein und die beiden Menschen im Alter von 21 und 26 Jahren deutlich bedroht haben.

Als die beiden gehen wollten, soll eine Person einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben und die andere festgehalten worden sein. Die Angefeindeten konnten laut Polizei dann fliehen.

Die Verdächtigen wurden bei einer Fahndung nicht gefunden, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Personen, die Hinweise zu dem Zwischenfall, der sich gegen 2.20 Uhr ereignet hat, geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06975510100 oder jeder anderen Dienststelle jederzeit in Verbindung zu setzen.