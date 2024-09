Brutalo-Angreifer treten 20-Jährigen bewusstlos: Freundin (16) will noch eingreifen

Frankfurt am Main - Bereits am Abend des 31. Oktobers 2023 kam es zu einem gewalttätigen Übergriff in der C-Ebene der Frankfurter Konstablerwache. Vier junge Männer attackierten nach bisherigen Ermittlungen einen 20-jährigen Mann und seine 16-jährige Begleiterin. Jetzt wird öffentlich nach ihnen gefahndet.