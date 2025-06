04.06.2025 08:19 Mann ins Gesicht geschossen: Täter flieht mit Frankfurter S-Bahn

Durch einen Schuss mit einer Gaspistole wurde am Dienstagabend ein Mann an der S-Bahn-Station Galluswarte in Frankfurt verletzt, der Täter floh per S-Bahn.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - An der S-Bahn-Station "Galluswarte" in Frankfurt wurde am Dienstagabend ein Mann niedergeschossen. Alles in Kürze Mann in Frankfurt mit Gaspistole ins Gesicht geschossen

Täter flieht mit S-Bahn der Linie S6

S-Bahn-Station Galluswarte wurde abgesperrt

S-Bahn-Verkehr vorübergehend unterbrochen

Ermittlungen der Polizei dauern an Mehr anzeigen Alarm in Frankfurt-Gallus: Zahlreiche Polizeikräfte rückten am Dienstagabend aus. © 5VISION.NEWS Der Täter habe dem Opfer mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen und den Mann so verletzt, teilte die Bundespolizei mit. Im Anschluss sei der Schütze in eine S-Bahn der Linie S6 in Richtung Südbahnhof gestiegen und mit dem Zug geflohen. Zahlreiche Polizeikräfte rückten in der Folge aus. Fotos zeigen, dass die S-Bahn-Station abgesperrt wurde. Frankfurt Crime Schüsse in Frankfurt: Gruppe feuert auf Haus ab und flüchtet Der S-Bahn-Verkehr der Linien S3, S4, S5 und S6 in Fahrtrichtung Frankfurt-Süd wurde vorübergehend unterbrochen. Die Polizei sperrte die Frankfurter S-Bahn-Station "Galluswarte" ab: Dort wurde am Dienstagabend ein Mann durch einen Schuss mit einer Gaspistole verletzt. © 5VISION.NEWS Die Hintergründe des Vorfalls im Frankfurter Stadtteil Gallus sind noch völlig unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS