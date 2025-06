Dreister geht's nicht: Angeblicher Helfer nutzt Notfall und beklaut Opfer

Frankfurt am Main - Ein dreister Dieb hat sich im Bahnhofsviertel von Frankfurt einen medizinischen Notfall zunutze gemacht und das hilflose Opfer beklaut.

Alles in Kürze

Der 37-Jährige konnte schon kurz nach der Tat im Frankfurter Bahnhofsviertel festgenommen werden. (Archivbild) © Boris Rössler/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach waren Polizeibeamte in der Moselstraße gegen 5 Uhr am Samstagmorgen auf den medizinischen Notfall aufmerksam geworden: Ein 28-jähriger Mann saß in seinem Auto und war nicht richtig ansprechbar. Ein weiterer Mann war bei ihm und kümmerte sich offenbar um den Patienten.

Die Beamten übernahmen, leisteten sofort Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Inzwischen hatte sich der scheinbare Nothelfer entfernt.

Laut dem Polizeisprecher habe der 28-Jährige dann aber den Polizisten zu verstehen gegeben, dass ihm sein Portemonnaie fehlen würde.

Über das Video-Operation-Center vor Ort stellten die Polizisten dann fest, was passiert war: Der "Helfer" habe demnach die Notlage des 28-Jährigen schamlos ausgenutzt. Die Bilder zeigten, wie der Mann die Beifahrertür des Wagens geöffnet und sich die Geldbörse des 28-Jährigen genommen hatte.