Kriminelle drohen und feuern Schuss ab, doch Frankfurter (50) hat starke Nerven

Frankfurt am Main - Ein geplanter Autoverkauf in Frankfurt endete mit einem versuchten Raubüberfall . Doch ein 50-Jähriger zeigte trotz einer Schussabgabe Nervenstärke und die Kriminellen flohen ohne Beute.

Alles in Kürze

Am späten Freitagabend kam es in Frankfurt-Riederwald zu einem missglückten Raubüberfall. Die Polizei suchte bislang vergeblich nach den Tätern. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend im Stadtteil Riederwald, wie die Frankfurter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte der 50-Jährige über ein Onlineportal den Verkauf eines Autos vereinbart. Am Freitag gegen 22.40 Uhr seien dann "fünf Männer an der ausgemachten Adresse in der Harkortstraße erschienen", wie ein Sprecher erklärte.

Die Gruppe hatte aber keineswegs vor, das Auto zu kaufen. Stattdessen verlangten die Kriminellen von dem 50-Jährigen Bargeld sowie die Autoschlüssel.

Der Frankfurter ließ sich jedoch nicht beeindrucken. Auch als einer der Möchtegern-Räuber eine vermeintliche Schusswaffe zückte und einen Schuss abfeuerte, behielt der 50-Jährige ruhige Nerven und weigerte sich weiterhin, der Forderung nachzukommen.

In der Folge flohen die Kriminellen ohne Beute zu Fuß in Richtung Iselinstraße.