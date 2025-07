14.07.2025 14:21 Mit Pistole bewaffnete Männer überfallen Wettbüro in Heddernheim

Die Polizei in Frankfurt fahndet intensiv nach zwei Männern, die am Sonntagabend bewaffnet ein Wettbüro in Heddernheim überfallen und ausgeraubt haben.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf ein Wettbüro in Heddernheim am Sonntagabend fahndet die Polizei intensiv nach den beiden Tätern. Alles in Kürze Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro in Heddernheim

Zwei Männer bedrohen Angestellten und Kunden mit Schusswaffe

Täter fliehen mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich

Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 069/755-51299 entgegen

Täter werden mit detaillierter Beschreibung gesucht Mehr anzeigen Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten die Männer das Wettbüro in der Dillenburger Straße gegen 23 Uhr betreten und den anwesenden Angestellten sowie einen Kunden mit einer Schusswaffe bedroht. Dann forderten sie die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der Angestellte übergab den beiden Männern daraufhin Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Täter packten das Geld in einen mitgebrachten orangefarbenen Beutel und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

etwa 1,80 Meter groß

normale Statur

durchsichtige Latex-Handschuhe

schwarzer Hoodie mit blauer Kapuze

Sonnenbrille

Sturmmaske

schwarze Hose mit weißem Logo auf dem linken Bein

schwarze Schuhe Täter 2:

etwa 1,80 Meter groß

normale Statur

schwarze Handschuhe

schwarze Nike-Jacke mit Kapuze

Sonnenbrille

Sturmmaske

schwarze Jogginghose

schwarze Schuhe Im Rahmen der Fahndung sucht die Polizei in Frankfurt jetzt Zeugen. Hinweise zu den Tätern und zum Tathergang nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 069/755-51299 entgegen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa