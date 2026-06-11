Raubüberfall auf Tipico-Wettbüro in Frankfurt: Fahndung nach korpulentem Messer-Mann
Frankfurt am Main - Der Räuber drohte mit einem Messer mit schwarzer Klinge: Nach einem Überfall im Stadtteil Bergen-Enkheim fahndet die Polizei in Frankfurt nach einem Mann mit korpulenter Erscheinung!
Das Verbrechen ereignete sich am späten Mittwochabend in der Triebstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte.
Demnach wollte ein 23 Jahre alter Angestellter des dortigen Tipico-Wettbüros gegen 22.45 Uhr gerade das Geschäft schließen, als von außen an die Tür geklopft wurde.
"Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein unbekannter Mann als Hausmeister ausgegeben und verlangt haben, eingelassen zu werden", ergänzte der Sprecher.
Der 23-Jährige öffnete und ließ den Unbekannten ein. In dem Wettbüro zückte der Täter plötzlich ein Messer, bedrohte damit den Angestellten und verlangte die Herausgabe von Bargeld.
Überfall in Frankfurt/Bergen-Enkheim: Fahndung der Polizei dauert an
Mit Beute in noch unbekannter Höhe floh der Räuber. Der 23-Jährige blieb unverletzt zurück und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Suche nach dem Räuber dauert an.
Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,80 Meter groß
- von kräftiger Statur
- schwarzer Kapuzenpullover
- weiße Schuhe
- schwarze Basecap
- blaue Einweghandschuhe
Das Gesicht des Räubers war mit einer weißen Maske verhüllt.
Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall in Frankfurt/Bergen-Enkheim Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Räubers geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0697555129 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler