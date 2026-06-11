Raubüberfall auf Tipico-Wettbüro in Frankfurt: Fahndung nach korpulentem Messer-Mann

Frankfurt am Main - Der Räuber drohte mit einem Messer mit schwarzer Klinge: Nach einem Überfall im Stadtteil Bergen-Enkheim fahndet die Polizei in Frankfurt nach einem Mann mit korpulenter Erscheinung!

Überfall in Frankfurt/Bergen-Enkheim am späten Mittwochabend: Die Polizei fahndet nach einem Mann mit kräftiger Statur. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Das Verbrechen ereignete sich am späten Mittwochabend in der Triebstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Demnach wollte ein 23 Jahre alter Angestellter des dortigen Tipico-Wettbüros gegen 22.45 Uhr gerade das Geschäft schließen, als von außen an die Tür geklopft wurde.

"Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein unbekannter Mann als Hausmeister ausgegeben und verlangt haben, eingelassen zu werden", ergänzte der Sprecher.

Der 23-Jährige öffnete und ließ den Unbekannten ein. In dem Wettbüro zückte der Täter plötzlich ein Messer, bedrohte damit den Angestellten und verlangte die Herausgabe von Bargeld.