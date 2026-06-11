Jede Menge Anzeigen und Festnahmen bei Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt am Main - Bei einer Großkontrolle der Polizei im Frankfurter Bahnhofsviertel sind 36 Strafanzeigen erstellt und drei Haftbefehle vollstreckt worden.

Die Razzia am Mittwoch war bereits die 55. Großkontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel seit dem Start der Innenstadtoffensive im Februar 2024. (Archivbild) © Boris Rössler/dpa

Es handle sich überwiegend um Delikte im Bereich des Drogenhandels und Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit.

Insgesamt waren bei der achtstündigen Aktion, die am Mittwochnachmittag begann, 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Sie kontrollierten mehr als 130 Menschen und 115 Fahrzeuge.