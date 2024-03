Er wollte ihnen Heroin verabreichen: Mann (28) sticht mit Spritze auf Passanten ein

Der 28-Jährige hatte Passanten angeboten, ihnen Heroin zu spritzen. Als diese ablehnten, ging er mit einer gebrauchten Spritze auf sie los. © 123RF/liudmilachernetska

Ein Polizeisprecher berichtete am heutigen Sonntag von dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitagmittag am Bahnhof in Höchst ereignet hatte.

Der 28-Jährige war demnach mit der Spritze, die eine unbekannte Flüssigkeit enthielt und zudem eingetrocknete Blutreste aufwies, auf mehrere Passanten zugelaufen.

Diesen soll er dann angeboten haben, ihnen Heroin zu spritzen. Als die Zeugen dies ablehnten, habe er versucht mit der Spritze auf sie einzustechen. Glücklicherweise blieb es bei dem Versuch und niemand wurde verletzt.