Brandanschlag auf Shisha-Bar in Frankfurt: So jung ist der Tatverdächtige

Frankfurt am Main - Der Verdacht des versuchten Mordes steht im Raum: Auf eine Shisha-Bar in Frankfurt wurde ein Brandanschlag verübt, der Tatverdächtige ist lediglich 15 Jahre alt!

Während Feuerwehrkräfte den Brand löschten, leitete das Polizeipräsidium Frankfurt eine Fahndung nach dem Brandstifter ein. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker, dpa/Boris Roessler

Am Dienstag gegen 5 Uhr näherte sich der Täter der "BlubberBar" an der Ecke Falkstraße/Juliusstraße im Stadtteil Bockenheim, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Personen aufhielten, darunter der Betreiber, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach warf der Angreifer "einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür" in das Lokal. In der Folgen gerieten "Teile des Innenraums in Brand", erläuterte ein Sprecher.

Der Täter floh zu Fuß. Zeitgleich soll laut Zeugen ein silberfarbener Nissan Qashqai mit niederländischen Kennzeichen vom Tatort weggefahren sein. Die Polizei vermutet, dass der Wagen mit dem Brandanschlag im Zusammenhang stehen könnte.

Alle Personen in dem Lokal konnten sich auf die Straße retten. Sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort versorgt. Feuerwehrkräfte löschten unterdessen den Brand.

Die Polizei geht von Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe aus.