40-Jähriger in Taunusanlage überfallen, ausgeraubt und verletzt

Frankfurt am Main - Am Freitagmorgen haben drei Personen in Frankfurt einen 40-Jährigen überfallen, ausgeraubt und verletzt. Die Täter sind weiter flüchtig. Die Polizei sucht dringend Zeugen .

Die Frankfurter Polizei sucht im Rahmen der Fahndung Zeugen des Raubüberfalls. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte am Samstag die Tat nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Wie das Opfer demnach aussagte, lief der 40-Jährige um kurz vor 7.30 Uhr durch die Taunusanlage im Frankfurter Bankenviertel.

Hier sei er dann von zwei Männern und einer Frau attackiert worden, die ihm zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht und anschließend geschlagen haben sollen. Dann hätte das Trio das Smartphone und die Geldbörse des Mannes mitgenommen und sei geflüchtet.

Der Geschädigte rief die Polizei. Da er über Atemwegsreizungen geklagt hätte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, sagte der Sprecher.